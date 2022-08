Reportan primer caso de viruela del mono en Paraguay

El Ministerio de Salud de Paraguay informó este jueves, 25 de agosto de 2022, sobre la detección del primer caso confirmado de viruela del mono en ese país, que tiene relación con una persona con antecedentes de viaje al exterior. “La persona se encuentra ya en un período considerado de curación. El paciente consultó apenas se presentaron las lesiones y se procedió a activar el protocolo”, dijo en conferencia de prensa el viceministro de Salud Hernán Martínez.

“El paciente fue dado de alta y guarda reposo bajo control médico”, detalló Martínez. Se trata del primer caso confirmado en Paraguay mediante estudios de laboratorio, precisó Martínez. Otros 17 casos sospechosos han sido descartados.

Y en el marco de las preocupaciones por la expansión de la enfermedad, esta semana se anunció que el laboratorio danés que produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono anunció un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar su distribución en América Latina y el Caribe.

“Las entregas de vacunas empezarán en septiembre” indicó el laboratorio Bavarian Nordic. El acuerdo firmado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) busca “facilitar un acceso equitativo a la vacuna de la empresa contra la viruela del mono en los países de América Latina y el Caribe” explica el laboratorio en un comunicado.

Bavarian Nordic enters agreement with @pahowho to support access to #monkeypox vaccines in Latin America and the Caribbean https://t.co/HRGseiEfQn

— Bavarian Nordic (@BavarianNordic) August 24, 2022