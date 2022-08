Definida la fase de grupos de la UEFA Champions League

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League se celebró este jueves 25 de agosto en Estambul, Turquía. Los 32 equipos clasificados se distribuyeron en ocho grupos de cuatro, en los cuales los dos primeros accederán a octavos de final para disputar las eliminatorias.

Los 32 clasificados se dividieron en cuatro bombos de cabezas de serie. El Bombo 1 formado por el campeón, el ganador de la UEFA Europa League y los campeones de los seis países con mejor ranking que no se hayan clasificado a través de uno de los títulos de 2021/22; los Bombos 2 a 4 estarán determinados por el ranking de coeficientes de clubes.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

La nueva edición de la UEFA Champions League dará inicio a principios de septiembre del año en curso, la primera jornada se celebrará el 6 y 7 de septiembre, a continuación la calendarización de las jornadas:

Who do you 𝙬𝙖𝙣𝙩 to win the 🏆 this season?#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/CZJwzXVRDT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022