El Barcelona recibió otro golpe durísimo en el sorteo de la Champions 2022-2023, debido a que de nuevo el destino lo llevó al grupo que lo encabeza el Bayern Múnich de Alemania, que en ediciones anteriores ha goleado y eliminado de la competición al equipo azulgrana, incluso teniendo en sus filas al argentino Lio Messi.

Kahn's reaction (Bayern legend) when he saw Bayern have drawn Barcelona pic.twitter.com/6BbSdcMSlP

— Liam (@ThatWasMessi) August 25, 2022