VIDEO: Aplazan lanzamiento de la misión Artemis I, de la NASA, hacia la Luna

La NASA aplazó el esperado lanzamiento, desde Florida, de la misión Artemis I, con destino a la Luna, debido a un problema con uno de sus motores. “En el intento de lanzamiento de Artemis I, el problema que surgió es una purga del motor, pero el cohete está en una configuración estable. Los ingenieros están reuniendo datos pero se tomó la decisión de cancelar el despegue este lunes”, informó la NASA.

El despegue estaba programado para las 08:33 horas (locales), desde la plataforma de lanzamiento 39B, en el Centro Espacial Kennedy. La siguiente ventana de lanzamiento planeada sería el viernes, 2 de septiembre, pero los ingenieros aún deben solucionar el problema. El equipo de lanzamiento mantiene el cohete en su configuración actual para poder continuar analizando el inconveniente.

