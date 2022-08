Laura Flores recibe duras críticas por aparecer mostrando sus arrugas

Laura Flores lleva una extensa carrera en la televisión mexicana, con más de 30 telenovelas en su haber, entre ellas: “Piel de otoño”, “Siempre te amaré”, “El alma no tiene color”, entre otras.

Sus papeles protagónicos la han llevado a ganarse el cariño del público, y aunque la actriz mexicana ya no está en ningún melodrama si se mantiene al día en sus redes sociales.

Hoy hizo uso de las mismas para responder a los haters que la critican por sus arrugas, esto luego de que subiera un video en vivo junto a Juan Soler.

Tras los señalamientos que recibió en los comentarios del video, la artista de 59 años demostró que no tiene problemas con su edad y tampoco le afectan este tipo de comentarios, sin embargo, no dudó en defenderse.

Y es que una chica le comentó lo siguiente: “Ya están viejos ya se les nota las arrugas”, refiriéndose a Laura y al actor Juan Soler, que compartían con sus seguidores una parrillada, ante el comentario, ella le respondió de forma educada:

“¡Claro! a ti también te saldrán arrugas, ¡nadie se salva!”, este comentario provocó que su legión de fans la defendieran y la llenaran de halagos por ser una mujer que se muestra natural.

Con ello, la protagonista de “Mi pequeña soledad” deja claro que el envejecimiento es algo natural, por lo cual todas las personas pasarán tarde o temprano.

Palabras de la actriz

Laura Flores no ha tenido ningún reparo a la hora de confesar los retoques estéticos que se ha realizado a lo largo de los años para ayudar a mantener la belleza que ya posee.

“Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado. También cuando me hice la abdominoplastia, me hice una reconstrucción vaginal”, contó en una entrevista para TVyNovelas.

Ella habló de los efectos que padecen las mujeres al tener un parto natural y por qué la reconstrucción vaginal siempre es una opción para aquella que lo desee.

“El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo”, agregó.

