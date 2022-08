Exigen justicia para las 45 mil personas desaparecidas durante el conflicto armado interno

Este martes, 30 de agosto de 2022, que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno exige al Gobierno de Guatemala y al Ejército información sobre 45 mil personas desaparecidas.

El documento agrega que la desaparición forzada es un método de terror que fue utilizado por las dictaduras militares para silenciar a activistas, sindicalistas, docentes, estudiantes, lideresas y líderes comunitarios y religiosos, y a toda persona que estuvo en contra de los regímenes totalitarios y represores de las libertades ciudadanas.

“A pesar de que han transcurrido 25 años desde la firma de la paz, el Estado no ha reconocido su responsabilidad por las miles de desapariciones forzadas, y no ha implementado ninguna acción de búsqueda y esclarecimiento del paradero de las víctimas. Por el contrario, cientos de autores intelecciones y materiales gozan de impunidad, mientras el Gobierno actual intensifica sus acciones de persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de jueces, juezas y fiscales encargados de los casos de desaparición forzada y otros crímenes atroces”, expresó.