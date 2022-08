Edu Aguirre responde: ¿El Manchester United tiene “secuestrado” a Cristiano Ronaldo?

A pocos días de que se cierre el mercado de fichajes en Europa, el futuro de Cristiano Ronaldo es incierto, pues desde que su actual club, el Manchester United, no logró clasificarse a la Champions League, se empezó a especular que el astro portugués habría pedido su salida, con el objetivo de disputar esa competición deportiva en la que ha sido figura.

Tras los rumores de la posible salida del luso de los red devils, la prensa internacional empezó a publicar información relacionada a que ningún equipo top de Europa lo quería en sus filas. Se mencionó al Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Ac Milan, Napoli, Sporting de Lisboa, entre otros.

Sin embargo, en los últimos días del mercado de fichajes, la prensa de Inglaterra ha dividido opiniones acerca de la situación de CR7. Algunos medios dan por hecho que abandonará el equipo de Carrington y otros aseguran que al no tener una oferta seguirá en Manchester, para disputar la Europa League.

Este martes, 30 de agosto de 2022, Edu Aguirre, comunicador español y amigo íntimo de la estrella portuguesa, respondió algunas preguntas acerca del futuro de Cristiano Ronaldo. A través de una transmisión de Twitch, un periodista de Emisoras Unidas le hizo una serie de preguntas al comunicador europeo sobre dónde va a jugar el capitán de la selección de Portugal:

“Me encantaría decirles, me encantaría, pero no puedo”, respondió Aguirre. Sin embargo, descartó que el portugués se una a un equipo de la liga española.

¿El Manchester United tiene “secuestrado” a Cristiano Ronaldo?

“No, no. No está secuestrado por nadie, pero no le dejan salir. Ten Hag (actual técnico del Manchester United) está fichando delanteros y con Cristiano de suplente y no le deja salir, pues en esas estamos”, respondió.