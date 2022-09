Joe Biden exhorta a los estadounidenses a “defender” la democracia

El presidente de EE. UU., Joe Biden, exhortó este jueves a los estadounidenses a “defender” la democracia, afirmando que esta no está “garantizada”, según extractos del discurso que estaba previsto que pronunciara en Fildelfia. “Durante mucho tiempo, nos hemos dicho a nosotros mismos que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla. Protegerla. Todos y cada uno de nosotros”, indica el texto divulgado por la Casa Blanca.

I’m heading to Philadelphia to make a major speech on the soul of the nation. Join me right here at 8 PM ET. pic.twitter.com/DhaAG0f2vP

— President Biden (@POTUS) September 1, 2022