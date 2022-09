Max Verstappen conquista la ‘pole’ en el GP de Países Bajos

El holandés Max Verstappen (Red Bull), sólido líder del Mundial, se hizo, delante de su público, con la pole position del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, superando al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo mejor tiempo, este sábado en el circuito de Zandvoort.

Bajo el sol en esta estación balnearia a orillas del Mar del Norte, en la segunda línea de la decimoquinta manga de la temporada estará el otro Ferrari, pilotado por el español Carlos Sainz, tercer mejor registro, al que acompañará el británico Lewis Hamilton (Mercedes), cuarto.

La tercera línea será para el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes).

El otro británico de la parrilla, Lando Norris (McLaren), el alemán Mick Schumacher (Haas), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), completan el Top 10.

Los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri) y Esteban Ocon (Alpine), que podrían correr juntos la próxima temporada para Alpine, que sigue a la búsqueda de un segundo piloto para sustituir al español Fernando Alonso, saldrán respectivamente desde los puestos 11º y 12º, delante de Alonso, 13º.

Verstappen superó a Leclerc en solo 21 milésimas.

El monegasco había dominado de nuevo este sábado la tercera sesión de ensayos libres, por lo que Verstappen lo sorprendió en la decisiva.

Leclerc había precedido en esa tercera sesión al Mercedes del británico George Russell en solo 66 milésimas y al Red Bull del holandés Verstappen en 161.

“¡Increíble! Sobre todo tras la jornada de ayer. Hemos trabajado verdaderamente bien esta última noche para cambiar la situación”, señaló el holandés tras las calificaciones y su pole position.

Si Verstappen había sufrido un problema de caja de cambios en la primera sesión del viernes, obligándole a quedarse en el garaje la mayor parte de los primeros ensayos, en su regreso a la pista firmó el tercer mejor tiempo de los dos siguientes entrenamientos libres.

‘Mad Max’ ya se había hecho con la pole el año pasado en su país, en el regreso del GP de Países Bajos al calendario de la F1, una actuación que renovó este año, delante su “Orange army”, entregado desde las tribunas al campeón del mundo.

Antes de esta decimoquinta manga, de 22, en el trazado de Zandvoort, Verstappen cuenta con 93 puntos de ventaja sobre Pérez y 98 sobre Leclerc.

En el campeonato de constructores, Red Bull domina ampliamente, delante de Ferrari, segundo y que no cesa de ceder terreno a su rival: 118 puntos separan en este momento a las dos escuderías.

Visitado por la F1 entre 1952 y 1985 y renovado para recuperar su plaza en el calendario la pasada temporada, el circuito de Zandvoort es un desafío por su trazado corto, estrecho y sobre todo por sus curvas inclinadas, que se toman a gran velocidad.

Sabiendo que es difícil adelantar en carrera, las posiciones en la parrilla y la calidad de la salida pueden ser cruciales en la carrera del domingo.

