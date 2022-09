Real Madrid anuncia sus convocados para su debut eh Champions League

Tras la victoria ante el Betis, el Real Madrid regresó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para empezar a preparar el partido de este martes frente al Celtic en Glasgow, correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos de la Champions.

El conjunto que dirige Carlo Ancelotti completó una sesión en la que los titulares del último encuentro realizaron carrera en el exterior. El resto de jugadores llevaron a cabo ejercicios de control, posesión y disparos a puerta. Vallejo y Odriozola se ejercitaron de manera individual sobre el césped.

