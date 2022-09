VIDEO. “Nos pasa factura no concretar”, comentan Jonathan Franco y José Morales

Tras el empate de Municipal 1-1 ante Xelajú MC en el primer juego de la novena jornada del Torneo Apertura 2022, partido en el que ambos clubes dejaron ir la oportunidad de tomar el liderato de Liga Nacional, José Morales y Jonathan Franco hablaron por parte del cuadro escarlata en la conferencia de prensa postpartido.

Municipal fue el claro dominador del juego en el estadio El Trébol, pero la falta de contundencia y el buen actuar del meta superchivo José Calderón le negaron el triunfo a los locales quienes iniciaron perdiendo al minuto 53′ luego de un penal marcado por el nacional Darwin Lom. Los rojos rescataron el triunfo con un tanto de José Morales desde fuera del área al 79′.

#Apertura2022 | ⏱️ ¡Final del partido! Rojos 😈 y superchivos 🐏 igualan en El Trébol, Lom anotó por Xela, mientras que José Morales colocó el empate definitivo La crónica ➡️ https://t.co/rHv6i1ow5M pic.twitter.com/Hs3JJAtnZW — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

Tanto Morales y Franco se hicieron eco en la falta de gol escarlata y fue uno de los puntos tocados en conferencia de prensa por ambos jugadores de Municipal, quienes también comentaron estar satisfecho por la manera de trabajar de los rojos.

Las palabras de Jonathan Franco

“Creo que a pesar el resultado que es amargo, ya que, considero que Municipal no puede ganar ni perder, se logra ver el funcionamiento del equipo fue bueno y nos quedamos con eso, el equipo nunca dejó de creer”, inició.

#Apertura2022 | "El funcionamiento del equipo fue bueno y nos quedamos con eso", comenta Jonathan Franco tras el empate de Municipal 1-1 ante Xelajú MC https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/Op4gN54vDl — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

Sus minutos con Municipal tras el destacado premundial Sub-20…

“Son oportunidades que se me dan, gracias al profe de darme la confianza para hacer lo que más me gusta. Creo que es importante para nosotros y en lo personal sumar minutos en el equipo que siempre soñé me hace muy feliz y a seguir trabajando”, comentó.

#Apertura2022 | El capitán de la selección Sub-20 de Guatemala, Jonathan Franco, habla sobre sus minutos con Municipal en Liga Nacional. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/lTkFfq374f — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

La falta de contundencia…

“Nos pasa factura no concretar, creo que tuvimos varias opciones de gol y no terminar la jugada nos afecta. Aunque es importante como generamos las jugadas”, concluyó.

#Apertura2022 | "Nos pasa factura no concretar", comentó Jonathan Franco, tras los fallos de Municipal en el empate ante Xelajú MC. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/49gKRljbRn — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

Palabras de José Morales

Destaca el trabajo del equipo y el no concretar…

“La verdad que no se puede decir algo que no me guste de mi equipo, hubo entrega y se luchó. Fuimos un solo equipo, demostramos ser superior en todas las líneas, pero nos pasa factura no concretar. Me quedo tranquilo por el trabajo y estoy seguro que ya se nos abrirá el arco. Si seguimos de esta manera Municipal tiene chances de pelear”, inició.

#Apertura2022 | José Morales, anotador del empate de Municipal ante Xelajú MC, comentó la falta de gol de los rojos este sábado. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/tKSIST5aA4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

“Creo que hoy nos dimos cuenta de lo que vienen a jugar los rivales a nuestra cancha, se nos vienen a encerrar y es más complicado. Esto es futbol, cada quien tiene sus armas y las usa a su manera. Tarde o temprano se nos abrirá el marco, de local nos ha costado un poquito”, añadió.

#Apertura2022 | "Los rivales se nos vienen a encerrar y es más complicado", comentó José Morales sobre los rivales de Municipal cuando visitan el estadio El Trébol. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/g9USDiJJyv — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

¿Qué opina sobre el arbitraje?

“No me gusta opinar sobre el arbitraje, pero creo que si queremos crecer como un país futbolero debemos mejorar en todos los ámbitos, ustedes sacaran sus conclusiones y una de las cosas por mejorar es el arbitraje”, concluyó.