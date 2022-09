“Lo hemos mencionado desde hace años, el problema es que no somos extranjeros”, comenta Villatoro

Finalizado el encuentro en el que Municipal y Xelajú MC empataron 1-1 en el inicio de la jornada 9 del Torneo Apertura 2022, el técnico “superchivo” Amarini Villatoro habló sobre el resultado que le deja un sabor amargo de cara a sus jugadores y se mostró en un tono serio a lo largo de las respuestas hacia los medios de comunicación presentes en la sala.

Xelajú MC dejó escapar la victoria al minuto 79′ tras el tanto de José Morales, los quetzaltecos abrieron el marcador desde el punto penal al minuto 53′ con un tanto de Darwin Lom y terminaron el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Javier Gonzáles por doble amarilla.

#Apertura2022 | ⏱️ ¡Final del partido! Rojos 😈 y superchivos 🐏 igualan en El Trébol, Lom anotó por Xela, mientras que José Morales colocó el empate definitivo La crónica ➡️ https://t.co/rHv6i1ow5M pic.twitter.com/Hs3JJAtnZW — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

En conferencia de prensa el técnico nacional habló sobre sus jugadores, comentó sin alagos la actuación destacada de José Calderón, el arbitraje y dejó un contundente comentario sobre la situación de la infraestructura del futbol guatemalteco, tema que ha sido abordado por Luis Fernando Tena y durante esta semana por Gianni Infantino, presidente de FIFA, en su visita al país.

La conferencia de prensa de Amarini Villatoro

Amarini espera más de sus dirigidos…

“Sé que muchos hicieron el mayor esfuerzo pero les faltó más contundencia con la pelota. Hay mucho por mejorar, somos un equipo muy joven y me voy adecuando a lo muchachos. Cuando juegan de visita hay que tener más carácter. Estoy satisfecho porque de visita siempre hay que sumar, pero me voy molesto porque yo de mi equipo espero más”, comentó.

#Apertura2022 | Amarini Villatoro habla sobre el sabor agridulce que le dejó el empate ante Municipal y comenta la destacada participación de su meta José Calderón, de quien dijo "que para eso está". https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/GsEoR1ciPR — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

¿Qué le pareció la actuación de José Calderón?

“Me pareció bien, para eso está. Los extranjeros deben marcar la diferencia sobre los nacionales, sino para que vienen. Creo que Calderón lo ha hecho bien y hoy tuvo una buena actuación para nosotros”, expresó.

¿Qué opinión le deja el arbitraje de Ignacio Fuentes?

“Yo creo que no es un mal arbitro, pero ya tuvimos la oportunidad de que nos pitara en casa y también nos dejó con 10 jugadores. En la primera amarilla no hubo ni llamado de la atención. El problema de los árbitros que recién comienzan quieren compensar de alguna manera su error, en caso fuera.

Yo le llamo invisibles para un lado, cuando vas a la dividida en ataque no te marca, pero en defensiva sí. Ya me los conozco, llevo años en eso. En el gol el cuarto árbitro nos autorizó, pero no nos dejó hacer el cambio. Él no es un mal arbitro, el alguien que deja jugar mucho, pero como todos son humanos y se pueden equivocar y eso ya no es culpa de uno”, respondió.

#Apertura2022 | "Ya me los conozco, llevo años en eso", comentó Amarini Villatoro, quien se mostró molesto por el arbitraje del duelo ante Municipal. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/jklCAzzvg5 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

El desgaste en los jugadores de Xelajú MC…

“Hoy nos costó bastante, tuvimos dos partidos de local con una cancha sumamente pesada. Hoy no fuimos el equipo intenso que acostumbramos ser. Hoy no fuimos precisos, no usé a tres jugadores habituales por lo mismo. Fueron dos días de descanso, fue para todos, pero creo que somos un equipo con piezas aún por engranar”, comentó.

#Apertura2022 | "Hoy no fuimos el equipo intenso que acostumbramos ser", comentó Amarini Villatoro, quien habló sobre el desgaste de su plantilla. https://t.co/rHv6i1ow5M 📹: @noel_solis pic.twitter.com/YixIYifuuu — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 3, 2022

“La verdad municipal pudo haber ganado, nos queda seguir trabajando y ser fuertes en casa. Al final esto es efectividad, la gente está enojada y fue de la manera en la que ellos lo fueron a hacer ante Mixco. Teníamos que minimizar esfuerzos”, añadió.

¿Cómo afronta las opiniones de mejorar la infraestructura del futbol en Guatemala?

“Otros profes lo hemos mencionado desde hace 5 años, el problema es que no somos extranjeros, quizá a ellos si les hacen caso”, concluyó.