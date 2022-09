Hijo menor de Britney Spears revela por qué no habla con ella

El hijo de Britney Spears habló por primera vez de la complicada relación que actualmente tiene con su madre, esto en una entrevista con Daphne Barak, que se emitirá en Reino Unido.

Con tan solo 15 años, Jayden James Federline, se expone por primera vez a la opinión pública para dar a conocer los detalles de los difíciles episodios que vivieron con la cantante.

Según reveló Kevin Federline, el papá de los adolescentes, ellos no han visto a su madre en meses y tampoco quisieron asistir a la boda de ella con Sam Asghari, situación la puso bastante triste por no tener a sus hijos.

Jayden enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

Britney Spears’ efforts to reclaim her life have led to questions about her taking more control of her relationship with her sons, but that has sparked a new war of words between her and their father. #60Mins

Watch on @9Now: https://t.co/DIMFZWGNRe pic.twitter.com/XlxumiAM8X

— 60 Minutes Australia (@60Mins) September 5, 2022