FUERTE VIDEO: se desploma juego mecánico y deja varios heridos

Un juego mecánico luminiscente que asemeja a una rueda giratoria, se desplomó en la Mohali, India, y dejó al menos 10 personas heridas, entre ellos, niños y mujeres, luego de que el artefacto se viniera abajo sin ninguna resistencia e impactara fuertemente contra el suelo.

En los videos que fueron difundidos en redes sociales, se observa el preciso momento en el que varios usuarios que se habían subido al juego mecánico luminiscente en la India, vivieron el terror cuando se vino abajo desde aproximadamente 12 metros de altura.

Por el terrible accidente, las personas que se muestran en las grabaciones salieron rebotadas y resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que los acompañantes de las víctimas -que esperaban alrededor- corrieron a ayudarlos de forma inmediata.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022