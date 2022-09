Posible suspensión del COG se debatirá en las próximas horas

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que analizará el caso del Comité Olímpico Guatemalteco en la reunión de su Comisión Ejecutiva este 8 y 9 de septiembre la sede del COI en Lausana, Suiza.

“Somos plenamente conscientes de las diversas decisiones judiciales. La Junta Ejecutiva del COI será actualizada sobre esta situación con motivo de su próxima reunión, 8 y 9 de septiembre”, comentó un portavoz del organismo olímpico internacional al medio digital Around the Rings.

La fuente no precisó si tras esas jornadas se anunciarán sanciones contra el COG, pero la posibilidad no se descarta teniendo en cuenta las advertencias realizadas por el COI antes de conocerse la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

