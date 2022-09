Chelsea confirma a Graham Potter como su nuevo director técnico

El Chelsea FC anunció este jueves al inglés Graham Potter como nuevo entrenador del primer equipo de los ‘Blues’, quien firmó contrato con el club londinense por los próximos 5 años.

Potter es uno de los entrenadores más conocedores de la Premier League, comenzó su viaje en Suecia antes de dar el paso futbol inglés en las últimas cuatro temporadas. El hombre de 47 años tiene una educación superior en disciplinas más allá del deporte y ha combinado estas experiencias para forjar un enfoque colaborativo y con visión de futuro mientras desarrolla un fútbol de ataque y ganador.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

Potter entrenó al Brighton & Hove Albion en las últimas temporadas donde logró el resultado de liga más alto de la historia de ese club la temporada pasada. En el camino, ganó elogios por su estilo de fútbol ganador en la costa sur, al tiempo que demostró flexibilidad en tácticas y formaciones para estar un paso por delante de los oponentes.

En su presentación con los ‘Blues’, Potter dijo: “Estoy increíblemente orgulloso y emocionado de representar al Chelsea FC, este fantástico club de fútbol. Estoy muy emocionado de asociarme con el nuevo grupo propietario de Chelsea y espero conocer y trabajar con el emocionante grupo de jugadores y desarrollar un equipo y una cultura de los que nuestros increíbles fanáticos puedan estar orgullosos. También me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a Brighton & Hove Albion por permitirme esta oportunidad y, en particular, a Tony Bloom y a todos los jugadores, el personal y los seguidores por su continuo apoyo durante mi tiempo en el club”.

-->

Official, confirmed. Graham Potter has been appointed as new Chelsea manager. 🚨🔵 #CFC

“Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach, joining us on a five-year contract to bring his progressive football and innovative coaching to the Club”. pic.twitter.com/ta3QbKeRV9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022