“La condición de aprovechar la localía se estaba perdiendo”, dice Villatoro

Amarini Villatoro es el técnico nacional que lidera la tabla del Torneo Apertura 2022 de la mano del Xelajú MC, el estratega ha cambiado el modo de juego de un equipo que estaba de capa caída y que de a poco dejaba de ser uno de los protagonistas del campeonato guatemalteco, pese a que el club es uno de los históricos del balompié azul y blanco.

A diferencia del campeonato anterior de la mano del mexicano Irving Rubirosa, en la que el cuadro altense quedó fuera de la fase final tras concluir la regular en décima posición con 23 puntos en 22 fechas, Xelajú en el actual certamen es líder con 18 puntos en 10 juegos y está a dos victorias de superar la marca lograda por el club en el Clausura 2022.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Amarini Villatoro habló sobre su plantel que descansa líder, el apoyo de la afición, su plantilla y el manejo de los jóvenes, además dio detalles sobre el trabajo que se realiza desde lo interno.

¿Cómo ve el apoyo de la afición altense que vuelve a disfrutar de su club?

“Al final motiva a seguir trabajando y estamos motivados por el marco de público que recibimos en el Mario Camposeco. Un buen número y un bonito ambiente es el que le gusta a los futbolistas ver cuando salen a la cancha”.

¿Qué destaca de sus jugadores que ya son líderes del certamen?

“Destaco la intensidad, la paciencia y el orden que hemos tenidos a lo largo del torneo, son partidos intensos y estas son las cosas positivas con las que me quedo. Siempre hay cosas que mejorar”.

¿Ser líderes fue el regalo a la afición en el marco de las fiestas de independencia en Quetzaltenango?

“Antes del juego lo hablábamos de eso porque prácticamente es el único juego de local que tendremos en septiembre y darle este regale a la afición en una fecha tan importante fue bueno. El resultado fue importante, se mantuvo la condición de aprovechar la localía que se estaba perdiendo y que poco a poco lo vamos logrando. El equipo va dando más resultados positivos que negativos”.

¿Qué sensación le deja el buen funcionamiento de los jóvenes en su plantilla?

“No todo lo que se hizo anteriormente es negativo, dejaron cosas positivas como el seguimiento a estos jóvenes (Cristian Castillo, Widvin Tebalán, Esnaydi Zúñiga). En la cantidad de minutos de menores no llevaremos los 2 mil que hizo el anterior cuerpo técnico a estas alturas, pero llevamos cerca de 700 y es porque los jugadores crecen. Los muchachos están continuando el proceso y no están solo para sumar minutos como en otros clubes solo cumplen lo solicitado y ya no tienen espacio en el equipo”.

¿Cómo maneja sus minutos ante el alto nivel mostrado por suplentes y titulares?

“Esos son los dolores de cabeza que a uno como técnico le gustan, lo problemas positivos de tener dos buenos jugadores por posición son buenos. Para aspirar a algo un plantel no pueden ser solo 12 futbolistas. Insisto que el equipo aún está en construcción, soy consiente de lo que me han dicho en junta directiva. De a poco hemos ido mejorando para encontrarnos bien en la fase final que es donde importa estar en un buen momento”.

¿Explotarán más el balón parado al tener un especialista como William Cardoza?

“Los hablábamos con los delanteros de mantener la pelota y poder buscar más el 1 contra 1 cerca del marco, tenemos jugadores desequilibrantes y podemos conseguir las faltas. Lo vamos a seguir haciendo en ese sector del campo, tenemos buenos pateadores”.