Las famosas mejor y más sexys vestidas en los premios Emmy 2022

La 74ª edición de los Premios Emmys 2022 se celebra la noche del 12 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

Los Premios premiarán los mejores programas y actuaciones de televisión y streaming de este año. El evento será presentada por Kenan Thompson, de Saturday Night Live, y la trasmisión del programa a las 18 horas, de Guatemala.

Antes de que se entreguen todos los galardones, las estrellas se ponen sus mejores galas para lucir y caminar por la alfombra dorada, también para saludar a los fans y a los paparazzi.

¿Algunos de las grandes estrellas nominadas esta noche? La larga lista incluye a Zendaya y Sydney Sweeney de Euphoria, Sandra Oh y Jodie Comer de Killing Eve, Hoyeon Jung de Squid Game y Christina Ricci de Yellowjackets. Es de esperar que estas estrellas vayan vestidas de punta en blanco. Al fin y al cabo, los Premios Emmys tienen un historial de momentos memorables de moda. m

Estas son las estrellas que brillaron a su paso por la gold carpet, deslumbrando a muchos con su belleza, sensualidad y elegancia.

Can't talk, busy being in love with my wife, Sandra Oh #Emmys pic.twitter.com/gnOyuGRYUH

— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) September 12, 2022