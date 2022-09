Se deben continuar estudios sobre las grietas descubiertas en El Manzanote, Palencia

Rodolfo García, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dio a conocer que luego de una reunión sostenida con autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y el alcalde de Palencia, se determinó que se deben continuar con los estudios durante el martes y miércoles derivado de las grietas que se han presentado en la aldea El Manzanote, en dicho municipio de Guatemala.

García también afirmó que en el lugar fue colocado un extensómetro para continuar con los estudios y establecer si hay más viviendas que pudieran estar en riesgo o con daño.

El pasado domingo, 11 de septiembre, el funcionario había indicado que se registraron una vivienda y una iglesia con daño moderado; 5 viviendas con daño leve, 22 viviendas en riesgo y 30 personas autoalbergadas en otra comunidad.

Los estudios que confirmó García que iniciaron el domingo, continuarán por los siguientes dos días por lo menos ya que aún no se determinan las causas de las grietas.

Este mismo día el alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, aseguró que dichos estudios aún no habían sido desvelados por la Conred.

“Lo más importante es entender que Guatemala tiene condiciones naturales especiales; a otros vecinos les toca lidiar con inundaciones, otros con volcanes”, dijo el jefe edil.

Asimismo, resaltó que estarían apoyando a los vecinos y les brindarían

“Mucho se especula, mucho se dice de lo que puede estar pasando acá, pero yo no me atrevería a emitir una opinión porque no soy especialista. Conjeturas, que si una serpiente, que esto o lo otro; muchas cosas pueden decir”, dijo el jefe edil.