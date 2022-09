La primera gran prueba para el nuevo Barça será el Bayern en Múnich

La Champions League no se detiene y este martes regresa la segunda jornada de su fase de grupos con un duelo destacado, FC Bayern y FC Barcelona se verán las caras en uno de los partidos más esperados de la fecha, el juego en el Allianz Arena comenzará a partir de las 13:00 horas de Guatemala y ambos equipos ya conocerán el otro resultado del grupo, ya que el Viktoria Plzen e Inter juegan a las 10:45 horas.

El partido en Múnich estará marcado por el regreso de Robert Lewandowski a la ciudad, el polaco dejó al Bayern el pasado mercado de verano tras ocho temporadas. Del lado del Barça tendrán enfrente a un cuadro alemán ahora liderado en ataque por Sadio Mané y que llega con un historial reciente favorable entre ambos clubes. En 2020 los alemanes eliminaron a los culés en cuartos de final con un contundente 8-2 y en la pasada edición fueron una de las razones por las que los azulgranas quedaron fuera de la fase de grupos.

