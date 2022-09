Visiblemente afectada, la princesa Ana acompañó a su madre en su último viaje

Conocida por su fuerte carácter y por el discreto cumplimiento de sus funciones monárquicas, la princesa Ana raramente muestra sus emociones. Pero la hija de Isabel II no pudo esconder su duelo mientras acompañaba a su madre en su último viaje.

Con Carlos III en Londres para cumplir con sus primeras obligaciones monárquicas, Ana fue la encargada de seguir, visiblemente afectada, el cortejo de seis horas desde el castillo de Balmoral hasta Edimburgo.

"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys.

"Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."

– The Princess Royal

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022