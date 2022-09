Féretro de Isabel II llegó a Londres para seis días de homenaje y funeral de Estado

El féretro de Isabel II llegó este martes a Londres para seis días de homenaje popular y funeral de Estado, tras el multitudinario adiós que los escoceses brindaron a la fallecida reina, tras siete décadas en el trono.

Miles de personas desafiaron la lluviosa jornada para acoger, entre aplausos y con las linternas de sus celulares encendidas, la llegada del féretro con los restos de la monarca al Palacio de Buckingham, donde pasará la noche rodeado por la familia real, con el nuevo rey Carlos III al frente.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at Buckingham Palace, where it will rest overnight in the Bow Room. Tomorrow the coffin will be borne in Procession on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/91rnoOwJUB — The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022

La recta final del último viaje de Isabel II tomó más de una hora, desde la base militar de Northolt, donde una aeronave C-17 Globemaster, usada recientemente en misiones de ayuda a Ucrania, se posó transportando en su interior el féretro. La única hija de la reina, la princesa Ana, de 72 años, acompañó en todo momento el traslado. “Tuve la suerte de compartir las últimas 24 horas de vida de mi muy amada madre. Fue un honor y un privilegio acompañarla en su último viaje”, declaró la princesa en un comunicado, en el que agradeció las muestras “de amor y respeto” a la difunta reina.

"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys. "Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting." – The Princess Royal — The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022

Varios días para presentar sus respetos

Tras pasar la noche en el salón Bow Room del Palacio de Buckingham rodeada de los suyos, el miércoles por la tarde será llevada llevada en procesión hasta Westminster Hall, la parte más antigua del edificio que acoge al Parlamento británico. Se espera que cientos de miles de personas desfilen por su capilla ardiente en la capital.

El gobierno avisó de que la gente podría tener que llegar a pasar la noche de pie, en la cola, para verla. “Tengan en cuenta esto antes de decidir asistir o traer a niños”, advirtió Downing Street. Los londinenses tendrán varios días para presentar sus respetos a la difunta monarca, hasta la madrugada del lunes 19, día en que se celebrará su funeral de Estado en la Abadía de Westminster y será inhumada en Windsor.

“It is often said that it is the people that make a place and there are few places where this is truer than it is in Scotland" Today, the people of Scotland bid their final farewells to Her Majesty The Queen as her coffin travels from Edinburgh to Buckingham Palace. pic.twitter.com/or0YUkAAX2 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2022

El domingo está previsto que el país observe un minuto de silencio a las 20:00 horas (locales), como señal de respeto a la única monarca que ha conocido la mayoría de británicos.

*Con información de AFP