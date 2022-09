¿Qué se hizo? Gwen Stefani sorprende con un rostro transformado

Gwen Stefani se encuentra en el foco de la atención tras ser invitada al programa “Late Night with Seth Meyers“, donde dejó en shock a todos al lucir un rostro completamente transformado, provocando decenas de reacciones en las redes sociales.

La cantante acudió al show para dar una entrevista donde habló de su actual papel como coach en la nueva temporada de The Voice; sin embargo, los fans afirmaron que no la habrían reconocido si no hubiera sido por el banner que la nombraba.

Ella lució su habitual peinado rubio y un body con malla recortada de color púrpura, pero lo que más llamó la atención fue su nuevo aspecto generando duras críticas.

Aunque siempre ha dado de qué hablar por mostrar una imagen jovial a lo largo de los años, sin revelar públicamente haberse sometido a algún procedimiento estético. No obstante, su evidentemente cambio la ha dejado irreconocible.

“Soy fan de Gwen de toda la vida y no la reconocí. Estoy muy confundida”

“Podría haber adivinado 100 veces de quién se trataba sólo por la estatura, pero nunca habría sabido que era #GwenStefani”

“Se ve super rara”

“Gwen, hermana, ¿Qué te está pasando”

“Es incómodo de ver, ahora tiene la sonrisa de ‘El Guasón’ “

“Amo a #GwenStefani, pero ya se volvió loca con el botox y las cirugías”

“¿Qué le pasó? ¿Por qué Gwen luce como Donatella Versace?”

Otro momento de la cantante

Esta no es la primera vez que Gwen Stefani entra en polémica por el aspecto de su cara, hace unos años, asistió a una gala de premios con un rostro completamente distinto, por lo que aseguraban que se había hecho algunos ‘retoques’ en el rostro.

Sin embargo, en aquella ocasión fue la misma estrella fue quien desmintió esa versión y recalcó que su aspecto se debía únicamente al maquillaje.

Hasta el momento, la famosa celebridad no ha admitido públicamente que se haya hecho alguna intervención quirúrgica en la cara, no obstante, varios expertos en la materia señalan que, probablemente, sí se modificó el rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gwen Stefani (@gwenstefani)