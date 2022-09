Matan Peleg explica porqué no fue convocado con la Selección de Guatemala

Ayer, durante horas de la tarde la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala -FEDEFUT- dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Colombia y Honduras en territorio estadounidense.

Entre la convocatoria resaltaron varios nombres, como el de Arquimides Ordóñez, que recibió su primer llamado a la Selección Mayor, así como Darwin Lom, quien es convocado por primera vez por Luis Fernando Tena. Sin embargo, una de las ausencias fue la de Matan Peleg, quien iba a ser convocado para esta fecha FIFA, pero su nombre no figuraba en los convocados, es por eso que el defensor rompió el silencio y explicó los motivos por los que no fue convocado.

Convocatoria de #SeleMayor 🇬🇹 para Fecha FIFA de septiembre!

📆 No.08 del 18 al 28 de septiembre 2022. 🇬🇹Guatemala 🆚 Colombia🇨🇴

🏟️ Red Bull Arena Stadium

📅Septiembre 24 🇬🇹Guatemala 🆚 Honduras🇭🇳

🏟️ PNC Stadiun

📅Septiembre 27#VamosGuate #ModoSelección ⚽️🇬🇹💙💪🏽 pic.twitter.com/Q87TspV5Ya — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) September 13, 2022

El mensaje de Matan Peleg

A través de su perfil de Instagram, el defensor Matan Peleg rompió el silencio y explicó que su club no le dio permiso para volar y representar a Guatemala en los amistosos internacionales ante Colombia y Honduras este mes de septiembre.

“Es importante para mí decir algunas cosas, antes que nada gracias al entrenador del equipo que me contactó y me pidió que viniera pero desafortunadamente el equipo en el que estoy jugando actualmente no me dio permiso para volar y representar a Guatemala”. expresó el defensor en redes sociales.

Peleg, le deseó la “mejor de las suertes” a Guatemala en los próximos dos partidos amistosos y espera poder ser tomado en cuenta en futuras convocatorias del técnico Luis Fernando Tena.

“Le deseo al equipo la mejor de las suertes y seguro que nos vemos pronto, los amo”, fue el mensaje del defensor.