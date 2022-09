Roban casa de Thomas Müller durante el Bayern vs. Barcelona

El delantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, que cumplía 33 años el martes, sufrió un robo en su domicilio ese mismo día, durante el partido de la Liga de Campeones de su equipo contra el FC Barcelona, que los alemanes ganaron por 2-0, según las informaciones del diario Bild del miércoles.

“El martes, varios desconocidos entraron en una casa de Otterfing y se llevaron dinero, joyas y otros objetos”, por un valor total estimado en alrededor de 500 mil euros, explicó la policía local en un comunicado del miércoles por la mañana, sin precisar la identidad del propietario de la mansión.

Según informaciones de Bild, el robo en la casa de Thomas Müller ocurrió cuando el jugador disputaba un partido de Liga de Campeones contra el Barça.

Los hechos se produjeron alrededor de las 22h00, al inicio del segundo período, en Otterfing, al sur de Múnich y a unos 40 kilómetros del Allianz Arena, donde se jugaba el partido.

Al menos dos ladrones huyeron al ver llegar a la policía unos minutos más tarde, y “pese a las investigaciones”, ninguna pista condujo hasta ahora a los asaltantes, precisó la policía.

Thomas Müller’s house was broken into during Bayern’s match vs. Barcelona on Tuesday.

The burglars stole around $500,000 worth in cash, jewelry and valuables, reports @BILD pic.twitter.com/ich1N9YxvO

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2022