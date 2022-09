Así será, hora por hora (de Guatemala), el funeral de Estado de Isabel II

Más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten este lunes, 19 de septiembre de 2022, en Londres al funeral de Estado por la reina Isabel II, fallecida a los 96 años tras más de siete décadas como soberana del Reino Unido.

Se trata del mayor evento con mandatarios extranjeros que ha coordinado el Ministerio de Exteriores británico en tiempos modernos, para el que se ha desplegado un dispositivo de seguridad comparable al de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.

Es el primer funeral de Estado que se oficia en el siglo XXI en el Reino Unido, que no ha vivido ceremonias similares desde la muerte de Jorge VI, en 1952, y la del primer ministro Winston Churchill, en 1965.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”

– His Majesty The King

➡️ https://t.co/IWS8bdYBMe pic.twitter.com/oXVjmSfRyn

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022