Los invitados y los rechazados en el funeral de Isabel II

Cientos de dirigentes extranjeros y monarcas están invitados el lunes en Londres al funeral de Estado de la reina Isabel II, que será una de las mayores reuniones diplomáticas en décadas.

La abadía de Westminster tiene aforo para unas 2 mil personas y se prevé entre ellas a unos 500 jefe de Estado u otro dignatario oficial por país, acompañado por sus cónyuges, según la BBC y Sky News.

En un gesto con consideraciones políticas, un puñado de países como Rusia, Afganistán o Venezuela no recibieron invitación para el primer funeral de Estado británico desde 1965.

Sunday 18th September 2022 – Ceremonial and events guidance following the death of Her Majesty The Queen. Updated to include events taking place in towns and cities across the UK. https://t.co/xlD6l4u1Ke pic.twitter.com/N1nn0vYL3u — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) September 18, 2022

Sí estarán presentes pariente más o menos lejanos de la difunta monarca, como el rey emérito de España Juan Carlos, políticos británicos y otras personalidades públicas.

Los monarcas

Numerosos monarcas de Europa y otras partes del mundo confirmaron su presencia para despedir a la reina, fallecida cpm 96 años, el 8 de septiembre, tras más de siete décadas en el trono.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España asistirán a la ceremonia, así como Juan Carlos I, que abdicó en 2014 y vive actualmente exiliado en Emiratos Árabes Unidos, y su esposa Sofía.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón realizarán su primer viaje al extranjero desde su ascensión al trono en 2019, rompiendo con la tradición nipona por la que raramente el monarca asiste a funerales.

Today at Buckingham Palace, His Majesty The King: ⚫ Held Audiences with Defence Chiefs of Staff

⚫ Accompanied by other members of The Royal Family, hosted a reception for the Governors General of the Realms

⚫ Received the Prime Ministers of the Realmshttps://t.co/2GENgrTpNC pic.twitter.com/pQQFkbnnwJ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2022

El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, la reina Máxima y la princesa Beatriz, el rey Felipe de los belgas, el rey Harald V de Noruega y el príncipe Alberto II de Mónaco también estarán presentes. Tampoco faltará Margarita de Dinamarca, prima lejana de Isabel II y actualmente la única reina en un trono europeo.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, gobernante de facto del país, fue asimismo invitado y debía entrevistarse con la primera ministra británica, Liz Truss, el domingo por la noche, pese a la indignación internacional por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes en Turquía.

Dirigentes mundiales

Downing Street no ha confirmó una información de medios británicos según la cual la esposa del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Olena, asistiría al funeral.

El presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill encabezan la lista de invitados diplomáticos. A diferencia de otros dirigentes a quienes se ha solicitado llegar a la abadía en autobús, Biden recibió autorización para usar su limusina presidencial blindada. También se espera a los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

El presidente francés Emmanuel Macron acudirá para mostrar el vínculo “inquebrantable” con Reino Unido y rendir homenaje a una “reina eterna”. China anunció que enviará a su vicepresidente, Wang Qishan, por invitación del gobierno británico.

Thank you to everyone around the world who has left a message of condolence to the Royal Family.https://t.co/TcLjp2mpBV — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 14, 2022

Pese a las tensiones posteriores al Brexit, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, estarán en Londres.

Entre los otros dirigentes esperados el lunes están los presidentes Sergio Mattarella (Italia), Frank-Walter Steinmeier (Alemania), Isaac Herzog (Israel) o Yoon Suk-yeol (Corea del Sur).

También estará presente el primer ministro irlandés Micheal Martin, en un gesto simbólico para rendir homenaje a la reina después de su visita de Estado en 2011 que apaciguó décadas de tensión.

La Commonwealth

Numerosos invitados proceden de países en los que Isabel II reinaba, a pesar de las ambiciones republicanas de algunos de ellos.

En total, 56 representantes de países de la Commonwealth estarán en la abadía.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau, así como el australiano Anthony Albanese y la neozelandesa Jacinda Ardern, deben asistir.

Entre el resto de naciones de la Commonwealth, que agrupa especialmente antiguas colonias británicas, destacan el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, el presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe y el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama.

No invitados

Rusia y Bielorrusia forman parte del pequeño grupo de países excluidos del funeral tras la invasión de Ucrania, algo que el presidente ruso Vladimir Putin consideró “blasfemo” e “inmoral”.

También figura en esa lista Birmania, antigua colonia británica dirigida por militares tras un golpe de Estado en 2021.

Otros países descartados son Afganistán, Siria y Venezuela. Londres no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, sino al opositor Juan Guaidó.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también fue excluido. El país centroamericano solo recibió invitación a nivel de embajadores, al igual que Corea del Norte e Irán.

En los otros países latinoamericanos, México optó por enviar a su canciller, Marcelo Ebrard, y Cuba a su vicepresidente, Salvador Valdés Mesa.

Con información de AFP.