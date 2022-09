Biden llega a Londres para asistir al funeral de Isabel II

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EE.UU.) llegó a Londres, Reino Unido, para asistir al funeral de la reina Isabel II. Mañana firmará el libro de condolencias de la familia real y tendrá un reunión con el rey Carlos III

Los líderes mundiales comenzaron a llegar a Londres el sábado para prepararse para el funeral de Isabel II, fallecida el jueves 8 de septiembre a los 96 años y tras siete décadas de reinado.

Su presencia, junto con la de cientos de miles ciudadanos británicos y de todo el mundo, plantea un reto extraordinario para la policía británica.

Será el evento policial más grande de la historia de Londres, dijo el viernes la policía metropolitana. Más de 2 mil oficiales de todo el país fueron reclutados para ayudar a Scotland Yard.

Después del funeral, el ataúd de la reina será trasladado en un coche fúnebre real al Castillo de Windsor, en el oeste de Londres, para otra ceremonia. A eso le seguirá un entierro familiar en el que la reina descansará junto a su difunto esposo Felipe, sus padres y su hermana menor.

Los ocho nietos de la reina británica Isabel II, encabezados por los príncipes Guillermo y Enrique vistiendo uniforme militar, velaron este sábado el féretro de su abuela en su capilla ardiente en Londres.

Los hijos del rey Carlos III, y de sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, custodiaban el féretro mientras los ciudadanos desfilaban ante él, en la sala Westminster del Parlamento británico.

The Queen’s grandchildren hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin at Westminster Hall. pic.twitter.com/lChZW6OdIP

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2022