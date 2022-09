Ministro de Cultura: “En ningún momento he traficado con los bienes culturales de Guatemala”

El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, ha dado a conocer que denunciará al presidente del matutino “elPeriódico”, José Rubén Zamora Marroquín por difamación, así como demás personas que resulten responsables por calumniar y difamar.

Esto se dio a conocer a través de la conferencia de prensa habitual que los distintos ministros realizan desde el Palacio Nacional de la Cultura cada semana.

El ministro emitió esta respuesta ante una publicación que fue realizada en dicho periódico el domingo, según indicó.

Aguilar aseguró que no ha traficado con los bienes culturales del país, en todo caso, cuando se han exportado piezas culturales tanto para su restauración o exposición, se ha realizado bajo

“En ningún momento he traficado con los bienes culturales de Guatemala”, mencionó.

-->

Por otro lado, el ministro aseguró que “como guatemalteco funcionario y empresario, no dejaré que estos ataques malintencionados opaquen mi deseo de seguir trabajando por una Guatemala que conozca y reconozca y valor sus más de tres mil años de riqueza cultural”.

“No estoy de acuerdo que traten de dañar a los guatemaltecos, siempre he sido transparente en mi actuar y no puede hacer que estén acusándome y encima no den la cara. Yo ya estoy desesperado con estas personas, es una grosería cómo nos tratan. Tienen una prueba, preséntenla”, dijo.