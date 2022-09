“Emocionado de estar en casa”, así se expresó el defensa del Coquimbo Unido, de Chile, Gerardo Gordillo, quien este lunes comenzó de nuevo el trabajo con selección nacional, de cara a los amistosos que sostendrán ante Colombia y Honduras. El zaguero también confiesa su deseo de que la actual bicolor se parezca a la que lideraron jugadores como Carlos el “Pescado” Ruiz y “Chalo” Romero, además, dice que ya ha enfrentado al técnico del combinado cafetero, el argentino Néstor Lorenzo.

Cabe recordar que para la fecha FIFA de septiembre, Guatemala tendrá uno de los roces más interesantes de los últimos años, cuando se enfrente al combinado de Colombia, que ya anunció, jugará con todas sus estrellas entre ellas Juan Cuadrado, James Rodríguez, Radamel Falcao y David Ospina. El duelo se llevará a cabo este 24 en Nueva York y tres días después se medirá a Honduras en Houston, Texas.

¡ENFOCADOS EN LA FECHA FIFA!#SeleMayor regreso a sus entrenamientos con miras a sus partidos de preparación 🇬🇹💙⚽️💪🏽 #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/UaIHgbdZOr — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) September 19, 2022

“Estoy muy emocionado de estar en casa, con mis compañeros y por los partidos que se vienen. Son partidos que nos pueden catapultar a que nos vean de otra manera dentro de la región. Son rivales fuertes, pero nosotros también tenemos lo nuestro, hay que hacer un partido inteligente, tengo la dicha de ya haber enfrentado al técnico Lorenzo y las vueltas del mundo hacen que ahora nos enfrentemos en selecciones”, comenzó diciendo Gordillo al departamento de prensa de la Fedefut.

El zaguero también hizo énfasis en que ambos equipos están en un cambio constante. “Son procesos nuevos, ellos están en un cambio generacional y nosotros también. Tendrán que tratar de usar sus armas de la mejor manera. Colombia tiene jugadores que están en la élite del futbol mundial, pero trataremos de hacer lo nuestro. Hoy en día el futbol se ha equiparado y vamos tratar de darle alegría a cada uno de nosotros y al país”, expresó.

Para Gordillo, juegos como estos les dan grandes oportunidades: “La gente verá el partido de Colombia y si destacas vas a estar un mejor equipo, un mejor contrato como me pasó a mí que después de un partido con la selección me contactaron. Es una gran vitrina y un gran esfuerzo que se haya conseguido un partido de esta envergadura”.

También habló sobre el gran objetivo de la bicolor. “Nuestro objetivo principal es ir al Mundial 2026 y de momento estamos en una transición. El profe (Luis Tena) tiene un universo de jugadores, gracias a Dios se vienen destacado otros como Arquimides Ordóñez y Aaron Herrera, compañero de Rubio Rubín, y que probablemente llegará a selección. Se está armando un lindo grupo y el guatemalteco lo está entendiendo y eso es lo más importante”, manifestó.

“Nosotros crecimos viendo a la generación de Carlos el “Pescado” Ruiz y “Chalo” (Gonzalo) Romero y toda esa gente que estuvo a nada de ir a un Mundial y queremos parecernos un poco a ellos. Será difícil porque dejaron un legado grande, pero intentaremos seguir ese camino. Cuando ellos jugaban nosotros éramos niños, eran nuestros ídolos y hoy nos toca representar a nuestro país y es lindo porque sabemos que ellos también nos apoyan”, agregó.

El defensa también se refirió a las mejoras en la Fedefut. “Para conseguir resultados diferentes necesitamos hacer cosas diferentes y venir a la federación y ver que están haciendo un gimnasio nuevo, están levantado esa cancha, que esta cancha está en mejor condición, eso me hace feliz”, dijo.

Mientras que sobre su experiencia jugando en Sudamérica, Gordillo dice que es una bendición. No es fácil para nosotros los guatemaltecos salir, mucho menos quedarnos. Cuando a veces me dan ganas de volver, me llaman para decirme que hay algo para mí, así que algo bueno vengo haciendo y tengo que seguir en esa senda”, dice con satisfacción.

Gordillo finaliza diciendo que a lo largo de su carrera ha aprendido de muchas personas y que ahora que comparte equipo con “un bicampeón de América, Gonzalo Jara, que es un ícono del futbol sudamericano y es mi compañero, he tratado de conseguir enriquecerme con sus experiencias.