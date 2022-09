Los futbolistas guatemaltecos en FIFA 23

FIFA 23 saldrá a la venta en todo el mundo a partir del 30 de septiembre de 2022. Estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Stadia.

La nueva entrega del famoso videojuego desarrollado por Electronic Arts incluye la tecnología HyperMotion2 en las plataformas de nueva generación, la Copa del Mundo de la FIFA masculina y femenina que llegará durante la temporada, así como clubes femeninos, función de juego cruzado y mucho más.

Por tercera edición consecutiva, Kylian Mbappé aparece en la portada. Junto al futbolista del PSG estará la australiana Sam Kerr del Chelsea, siendo la primera vez que una mujer sea parte del ‘cover’ global del videojuego.

