VIDEO. “Yo me llevo la camiseta, gané mucho”, expresó Héctor Castellanos

Luego de la goleada 3-0 de Argentina sobre Honduras el pasado viernes en el que Leo Messi fue una de las figuras con su doblete ante la “H”, el mediocampista de Héctor Castellanos, quien fue uno de los hombres destacados del cuadro de Diego Vázquez al ser la marca personal del astro argentino, comentó como fue la experiencia de cubrir al “10” y la charla que tuvo con el capitán de la albiceleste a lo largo de sus choques en el duelo amistoso.

El buen actuar del jugador de Motagua llamó la atención de la prensa internacional, ya que por largos periodos de tiempo fue un dolor de cabeza para la “pulga”. El éxito del trabajo de Castellanos se debió a un trabajo previo de varios días según lo confesó al medio argentino “TyC Sports” al finalizar el duelo. “Desde el primer día de la convocatoria me lo dijeron y llevamos varios días trabajando con esto”, comentó el Hondureño.

Como parte de su trabajo de marca al argentino, Castellanos comentó que entrenó marcando a su compañero Jhow Benavídez y sus movimientos se basaron en la cobertura realizada por Pablo Maffeo con el Girona sobre Messi en el 2017. “Yo marqué a Benavides, quien es bueno con el balón, y tratamos de hacer el trabajo de marca que recibió en un partido con el Barcelona. Nos mostraron tanto el vídeo con lo que él hacía, yo tenía que seguirlo y ver como se perfilaba”, expresó.

¡TUVO SU PREMIO! 🇭🇳 Héctor Castellanos, el jugador que le hizo marca personal a Messi durante todo el partido, habló con TyC Sports tras el encuentro: "Me dijo: ¿De verdad me vas a seguir todo el partido? Yo le contesté 'La verdad que si, crack.' Después me llevé la camiseta." pic.twitter.com/YgF1DnDS9K — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2022

“Le gané un par de duelos aprovechando la velocidad y fuerza, pero más que todo era un duelo mental. Él se quedaba en posición de fuera de juego y me hacía trabajar doble, estar pendiente de achicar con mi línea de centrales y viéndolo a él”, añadió Castellanos.

Castellanos revela la conversación en la cancha con Messi

“Voy a ser super honesto. Muy amable y muy tranquilo se acerca y me dice ¿verdad que me vas a seguir todo el partido?, y yo le dije sí, la verdad que sí crack y se sonrió y no me dijo más. De vez en cuando se me quedaba viendo como un poco fastidiado, pero nunca me dijo nada, ni una grosería”, expresó el mediocampista hondureño.

Héctor Castellanos le hizo marca personal a Messi. Su trabajo se vio recompensado luego del partido. pic.twitter.com/G0VEyfNHyi — VarskySports (@VarskySports) September 24, 2022

Durante la conversación con el argentino, Castellanos reveló que le pidió la camiseta al astro argentino, quien al final del partido se recordó del jugador con el que también se sacó una postal para el recuerdo. “Yo me llevo la camiseta, yo gané mucho. Al final hicimos contacto visual y yo le iba a hacer señas de la camiseta, pero él se acordó y me asentó con la cabeza. Aproveché en la marca personal y le dije”, concluyó.