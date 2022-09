“Ya nos cansamos, estamos afligidos”: Familiares piden agilizar búsqueda en Villa Nueva

Las labores de búsqueda y rescate de las mujeres desaparecidas en el hundimiento de la zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, estuvieron detenidas por varias horas, lo cual generó preocupación y disgusto entre los familiares de las víctimas.

Los parientes de Olga Emilia Choz Ulin, de 38 años, y Helen Mishel Mejía Choz, de 14, que permanecen en el lugar desde el día de la tragedia, esperaban respuestas durante la mañana de este miércoles, pues observaron que los cuerpos de socorro y militares no retomaban las acciones.

En medio de dolor y llanto, utilizaron esos momentos para elevar una oración.

Ya han pasado casi cuatro días desde la tragedia y todavía no se ha logrado rescatar a las víctimas. Hasta ahora, el Gobierno únicamente ha confirmado que se tiene ubicado el vehículo en el que viajaban, lo cual se hizo por medio de un equipo tecnológico, pero no se ha tenido acceso al área.

#AHORA Familiares de las dos desaparecidas elevan una oración frente al hundimiento. Vía: Alejandro Chet pic.twitter.com/qSNR0MprOs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 28, 2022

“Estamos molestos”

Felipe Mejía, familiar de las mujeres que permanecen soterradas, señaló que están cansados y disgustados, porque el presidente les prometió que hoy a primera hora se empezaría a trabajar, pero no fue así.

“Desde ayer, al mediodía, se suspendieron las labores. Y hoy, ya son más de las 11:00 y no hay ningún movimiento. Todo está totalmente vacío. Aquí estamos la familia, todos presentes, pero no hay nadie trabajando en estos momentos”, manifestó.

Explicó que los días siguen pasando y, a pesar de que ya se vio dónde está el carro, los equipos no están trabajando. “El presidente fue claro que si empezaba a llover se iba a suspender la búsqueda, pero por el momento no hay lluvia y aun así no lo hacen”, enfatizó.

#AHORA Más familiares de las mujeres desaparecidas se hacen presentes al hundimiento en Villa Nueva. Dieron a conocer que viajaron desde Totonicapán a acompañar para acompañar grupo que se encuentra en el lugar. Vía: Alejandro Chet pic.twitter.com/5HSQstRkKo — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 28, 2022

De acuerdo con el entrevistado, su preocupación se enfoca en que el vehículo y sus familiares se puedan hundir más, ya que la humedad del suelo hace que el terreno sea inestable. “Podríamos no encontrar a nuestra familia, cuando hay esperanza”, dijo.

“Eso nos molesta a nosotros. Nuestro pueblo también ya está cansado, allá quieren saber si están trabajando”, añadió.

También aseguró que lo único que buscan es que los cuerpos de Olga y Helen sean extraídos. “Nosotros no estamos pidiendo dinero, ni nada más. Lo que necesitamos es apoyo para encontrarlas”.

“Ya nos cansamos, ya estamos afligidos y de aquí no nos vamos a ir sin antes rescatar a nuestros familiares”, puntualizó.