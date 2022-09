Alfredo Adame al borde de perder un ojo tras recibir brutal golpiza

Alfredo Adame fue brutalmente golpeado la tarde de este miércoles 28 de septiembre afuera de su casa. De acuerdo con los primeros informes, el actor fue señalado por testigos de presuntamente grabar a las víctimas de un homicidio. Todo sucedió cerca de su domicilio.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves. Después les cuento, estoy bien”, dijo el también conductor. Además, su mensaje llegó acompañado por una serie de fotografías en las que se le ve con un ojo morado y con rastros de sangre.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, vecinos acusaron al famoso de grabar a dos personas que acababan de ser baleadas, por lo que familiares se lanzaron contra él y lo agredieron. Se informó que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos sujetos presuntamente responsables de golpear al conductor.

Los responsables recalcaron la versión de los vecinos en la que señalan a Alfredo de grabar, aunque él insiste en que “solo quería ayudar”. Adame informó que acudió de inmediato a la Fiscalía para presentar una denuncia contra sus agresores.

Además, aseguró que fue atacado cuando llegó a su casa a investigar que pasaba, debido a la fuerte movilización que había. “Baje a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionantes”, detalla.

La pesadilla que vivió Alfredo Adame…

Además, agregó: “Llegué a mi casa y no me dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí”. El actor de 64 años indicó que un sujeto llegó en su automóvil con una mujer herida y comenzó a agredirlo.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente me desprendió la retina”, puntualizó.