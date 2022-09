Francisco Arredondo listo para el inicio del Rally de Marruecos 2022

*Con información de César Pérez

Un plan competitivo estratégicamente estructurado es el que ha llevado al piloto guatemalteco Francisco Arredondo de Rally a Marruecos, donde este sábado tomará la salida del Rally de Marruecos 2022, una competencia en la cual participarán los mejores del mundo, quienes toman la carrera como un ensayo general para el Dakar 2023.

Este será uno de los rallys más competidos de los últimos años, ya que la categoría de autos presenta un 25 por ciento más de inscritos, con cien vehículos que se sumarán a las 140 motos y 9 camiones. Arredondo competirá en la modalidad de motocicletas en la división Rally2, conduciendo una moto KTM 450 del Puma Energy Rally Team, la cual estará marcada con el número 34.

