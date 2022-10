Destrozan a Katy Perry por “romantizar” asesinatos de Jeffrey Dahmer

El estreno de la serie Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmer en Netflix ha conmovido a muchos cibernautas que ahora se centran para atacar una canción de Katy Perry.

La producción creada por Ryan Murphy narra la oscura vida del asesino en serie conocido como el Carnicero de Milwaukee. Esta historia la cantante hizo alusión hace 9 años en su canción Dark Horse. Ahora, el repentino regreso a los focos del psicópata ha provocado cientos de críticas contra la famosa.

Los ataques contra Perry se centran en una estrofa del mencionado tema. “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer”, dice la canción que traducida al español es: “Se comerá tu corazón como Jeffrey Dahmer”. En ese momento la letra pasó desapercibido por el desconocimiento de la historia del carnicero. Pero tras el estreno de la serie de Netflix, esto ha generado controversia.

Ahora que ya saben lo de Jeffrey Dahmer espero que dejen de romatizar eso y tipas como Katy perry, Kesha y otros dejen de hacer esta wea pic.twitter.com/cLlWH7dbiF — -ˏˋ𝙼𝚘𝚘𝚗ˎˊ-🌸 loves Halsey (@moonchldmooo) September 27, 2022

Katy Perry se enfrenta ahora a una avalancha de críticas en redes sociales. La falta de tacto para con las víctimas y la romantización de los violentos asesinatos de Dahmer son algunos de los comentarios más repetidos en Twitter, Instagram y TikTok, donde los cibernautas muestran su indignación.

Dark Horse fue un éxito de Katy Perry en colaboración con el rapero Juicy J. Pero la canción no es la única que ha ofrecido referencias a los crímenes de Dahmer. Otros artistas como Kesha, Marylin Mason y Eminem también lo han hecho.

