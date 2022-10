En las últimas semanas, Shirley Arica viene siendo relacionada con un video pornográfico, por lo que la modelo peruana decidió salir a pronunciarse en un entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’. Para ello, mostró unas fotografías que probarían que ella no es la joven que aparece en el material en mención.

De acuerdo con Shirley, los tatuajes que tiene la protagonista de este video erótico no coinciden con los que tiene ella en la parte posterior de su cuerpo.

“Hay tatuajes que la chica no tiene como la flor de loto. Por eso he mandando las pruebas a la producción. Yo primero tenía una cruz y luego la mariposa, en el tatuaje de la chica no sale la cruz”, manifestó.