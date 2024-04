VIDEO. Accidente en Universal Studios deja 15 visitantes heridos

Dentro de Universal Studios Hollywood, un grupo de visitantes al parque de diversiones fue víctima de un fuerte accidente luego de que el tranvía en el que paseaban sufriera una falla en uno de sus mecanismos, lo que provocó que el pequeño convoy se estrellara, dejando a unas 15 personas heridas, una de ellas en estado grave.

El accidente en los estudios de Universal ocurrió el sábado por la noche cuando el tranvía colisionó con uno de los rieles del camino. En un comunicado, el vocero de los estudios y el cuerpo de Bomberos del condado de Los Ángeles informaron que nueve personas resultaron con heridas menores.

Universal Studios Hollywood informó: “Hubo un incidente de tranvía en el parque temático esta noche que resultó en múltiples lesiones menores, confirmado por el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles”, citó el comunicado la cadena CNN. El accidente ocurrió debido a una falla en los frenos del tranvía.

En imágenes mostradas en las redes sociales se observa la llegada de personal de rescate médico y bomberos para socorrer a las personas heridas. “Estamos trabajando para apoyar a nuestros huéspedes y entender las circunstancias que llevaron al accidente”, señaló el comunicado.

🔴 TRAM CRASHES AT UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

The incident involved a tram, which is part of the Studios Tour ride, crashing into railings after its brakes failed.

The number of injured has risen to 15, with at least one person in critical condition. pic.twitter.com/828PDrAJk3

