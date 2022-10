‘Checo’ Pérez conquista el GP de Singapur y pospone el festejo de Verstappen

El piloto mexicano Sergio Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, en el que su compañero de Red Bull, el holandés Max Verstappen, acabó séptimo, por lo que no pudo proclamarse campeón del mundo de la especialidad.

En el circuito urbano de Marina Bay y en una carrera nocturna, ‘Checo’ Pérez superó a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz para sumar su segunda victoria de la temporada.

What a drive from Checo! 🏆 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/0YiF9SXwlJ

Sergio “Checo” Pérez, con su Red Bull logró un brillante triunfo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El mexicano primero madrugó en la largada a Charles Leclerc (Ferrari), quien partió desde la pole positions, y luego controló las acciones para plasmar su segunda victoria en la temporada luego de la conseguida en Mónaco. Max Verstappen (Red Bull) fue séptimo y no pudo segundo título mundial.

Cabe recordar que la competencia tuvo un retraso de más de una hora por las intensas lluvia en la previa. Las autoridades decidieron atrasar el inicio para esperar que la pista se seque y que los auxiliares puedan acondicionarla.

-->

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE)

Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022