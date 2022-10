Jugadoras de Xela denuncian acoso de parte de su entrenador

Jugadoras del Deportivo Xela denunciaron, este domingo, ser víctimas de acoso de parte de su entrenador, Amado Reyes. Las futbolistas expresaron que ya no podían seguir callando porque es algo que ha afectado a todo el equipo y que saben que hay más equipos que están siendo afectados por el mismo tema. “Esto se está saliendo de control y no podíamos callar más”, expresaron.

Visiblemente afectadas, las jugadoras de Xela citaron a los medios de comunicación locales a la gramilla del estadio Mario Camposeco, sin que estos supieran de qué se trataba la información que darían. Al comenzar a hablar a algunas se les quebraba la voz mientras una a una revelaban los hechos.

“Estamos unidas para hablar de un caso muy fuerte que está pasando en el equipo, no es la primera vez que se habla de esto, pero se está saliendo de control por eso tomamos la decisión de hablar”, comenzaron diciendo las jugadoras del Deportivo Xela.

Y continuaron: “Estamos cansadas, afectadas emocional y mentalmente. Es un problema que ha distorsionado el ambiente del equipo. La persona que nos ha afectado (Amado Reyes) no estuvo en la reunión a la que lo citamos y no está ahora, por eso queremos hacerlo público porque sabemos que hay más equipos femeninos que están sufriendo de la misma forma y no queremos seguir calladas”.

Según las jugadores, el acoso se ha dado desde hace varios años. “Desde hace tiempo se había dado y me sentía incómoda, ya no era lo mismo en el equipo por tanto acoso hacia nosotras. Algunas sabían cómo manejarlo, pero otra no sabemos como manejarlo, por eso no habíamos hablado, pero ya estamos cansadas de esto”, dijo otra de las jugadoras.

“No tenemos que dejar pasar lo del acoso y menos de alguien a quien le dimos tanta confianza y a quien admirábamos, él tendrá que darnos la cara tarde o temprano, pero ya no podíamos quedarnos calladas”, agregó otra de las futbolistas.

Acerca del acoso del que aseguran ser víctimas algunas dijeron que han recibido “mensajes no adecuados que no tenían nada que ver con lo deportivo”. “Son muchos factores y por eso el equipo no pasa una buena racha, no es normal que pase esto, estamos acá para apoyarnos todas como mujeres”, refirió otra de las víctimas.

Las futbolistas no declararon claro si procederán de manera legal, solo dijeron que es algo que necesitaban sacar a la luz, tampoco se dio el nombre de todas las víctimas.

Mientras que sobre si la dirigencia de Xelajú tenía conocimiento del tema, expresaron que sí, y que les expresaron que lamentaban lo sucedido.

🗣 “Aquí no hay dinero de por medio, ninguna de ellas tiene un sueldo”. D.T del bicampeón #DeportivoXela , Amado Reyes. Vía @Htax_97 pic.twitter.com/LIEwV34hef — Escenario Deportivo (@escenario100) June 20, 2021

“Nosotras estamos dispuestas a seguir jugando, tenemos un compromiso con el departamento y con nuestras familias, somos profesionales, no vamos a abandonar al equipo, pero la dirigencia tendrá la última palabra”, agregaron.

Hasta el momento, ni el técnico Amado Reyes ni la dirigencia de Xelajú se han pronunciado de manera oficial al respecto.