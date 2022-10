Tribunal condena a 50 años de prisión a Jorge Zea por femicidio

El Tribunal Segundo de Femicidio, por unanimidad, emitió una sentencia condenatoria este martes, 11 de octubre, contra Jorge Rafael Zea Mejía, quien fue encontrado culpable de la muerte de su esposa Luz María López Morales. La pena que se le impuso es de 50 años de prisión.

La víctima trabajaba como técnico de investigaciones criminalísticas en el Ministerio Público (MP) y estaba designada en la Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Su cuerpo fue localizado dentro de un tragante en enero de 2021.

El juicio contra Zea se inició el 26 de julio de 2022. Hoy llegó a su final, luego de varias semanas de audiencias en las que se presentaron las pruebas respectivas, que incluyeron grabaciones e informes de peritos, entre otros elementos.

La fiscalía señaló al acusado como el responsable del crimen y solicitó la pena máxima, a lo cual los integrantes del Tribunal accedieron.

Ada Morales y Byron López, padres de Luz María del Rocío, se pronunciaron con respecto a la sentencia que se dictó contra Jorge Zea. Aseguraron sentirse satisfechos, pues se trata de la pena máxima por este delito.

Aseguraron que “no esperaban menos” del Tribunal de Femicidio que conoció el caso, pues fueron evidentes las pruebas que lo señalaban como el asesino de su hija.

De igual forma, agradeció a los medios de comunicación, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y las asociaciones que los apoyaron durante el proceso de búsqueda de justicia.

“Hoy cierro un ciclo y espero en Dios que pueda continuar. Poder empezar de cero nuevamente. Pido a Dios que me dé sabiduría para poder seguir adelante”, expresó conmocionada Ada Morales.

“Para mí será muy difícil, pero tengo algo que me levanta cada día, me hace salir adelante, me hace querer vivir. Tengo una niña, que ahora es mi niña. Es la hija de la hija que yo tuve, que amé tanto, con toda mi alma, y por desgracia nos la arrebataron de una forma muy cruel”, puntualizó.