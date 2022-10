NASA confirma nueva fecha de lanzamiento de su megacohete a la Luna

La NASA confirmó este miércoles la nueva fecha de lanzamiento de la misión Artemis 1 hacia la Luna, que ya ha sido pospuesto dos veces por diferentes problemas. La misión no tripulada se postergó debido a problemas técnicos, incluidas fugas de gas, y luego por el huracán Ian, que azotó Florida, desde donde debe despegar el megacohete de la agencia espacial estadounidense.

Según la NASA, la nueva fecha programada es el 14 de noviembre. Está previsto que ese día, la nueva ventana de lanzamiento, con una duración de 69 minutos, se abra a las 00:07 horas (locales). Además, se tienen como fechas de respaldo el 16 de noviembre, a las 01:04 horas (locales), y el 19 de noviembre, a las 01:45 horas (locales).

“Las inspecciones y los análisis de la semana pasada confirmaron que se requiere un trabajo mínimo para preparar al cohete y a la nave espacial para su lanzamiento desde la plataforma 39B en el Centro Espacial Kennedy”, escribió la agencia en un texto publicado en su blog.

. @NASA is targeting the next launch attempt for the #Artemis I mission for Nov. 14. @NASAGroundSys teams will roll the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft to the launch pad as early as Nov. 4: https://t.co/IID7eAgGDX pic.twitter.com/ayf7DHoWcj

50 años después del último vuelo de Apollo, Artemis 1 marcará el lanzamiento del programa estadounidense para volver a la Luna, y que luego podría permitir ir a Marte a bordo de la misma nave. La cápsula Orion, no tripulada, será puesta en órbita alrededor de la Luna para asegurarse de que es segura para los futuros astronautas, entre lo que figurará la primera mujer y a la primera persona negra en pisar la superficie lunar. “Esta misión lleva consigo los sueños y esperanzas de muchas personas”, expresó el jefe de la NASA, Bill Nelson. “Ahora somos la generación Artemis”.

-->

#Artemis astronauts visiting the Moon will travel to the South Pole region. These #NASAExplorers will explore on behalf of all of us and bring back lunar rocks and soil for analysis by generations of scientists. https://t.co/rZbkFAYcV5

— NASA Moon (@NASAMoon) October 12, 2022