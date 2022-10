¿Qué le pasó a Amaia Montero que luce un rostro irreconocible?

Amaia Montero de nuevo volvió a impactar a sus fanáticos con su más reciente aparición en las redes sociales, mostrándose prácticamente irreconocible, dejando en evidencia que no está pasando un buen momento.

La cantante encendió las alarmas en relación a su estado de salud, pues de la sorpresa ha dado paso a la preocupación de manera inmediata por el aspecto su “destruido aspecto”.

Ella aparece con la mirada hacia otro lado, una expresión ausente, con el cabello corto, sin peinar y sin maquillaje. Un aspecto que, a pesar de ser natural, llamó la atención de los seguidores que detectaron un estado de ánimo bajo. Todavía más con el título de la publicación.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”, escribió la artista de forma enigmática entre los múltiples comentarios que ha despertado esta fotografía, que ha publicado dos veces en su cuenta de Instagram.