FOTOS. Belinda sorprendió a sus fans con radical cambio de look

Después de dar que hablar y declarase como la “reina de los amarres”, la cantante mexicana Belinda nuevamente generó polémica entre sus fans al compartir una fotografía con un estilo completamente diferente. La intérprete de Egoísta dejó sorprendidos a todos sus seguidores al subir una imagen de ella misma luciendo un look casi robótico.

La artista apareció recostada en el piso, con un leotardo de colores y sin su larga cabellera. Con una apariencia futurista, Belinda presumió su cabeza sin un rastro de cabello, hecho que conmocionó a varios de sus fans, quienes mencionaron que, a pesar de no lucir su hermosa melena, se veía “fantástica”.

“Hasta pelona estás divina”, comentó uno de sus seguidores.

Belinda se convirtió en un “androide”

La famosa intérprete de telenovelas infantiles fue la protagonista de redes sociales al dejar atrás su hermosa cabellera y convertirse en un ser androide, el suceso desconcertó a más de uno, pues la artista no dio más detalles acerca de su radical cambio.

No obstante, todo parece señalar que la fotografía artística y el nuevo cambio de look es parte de una colaboración musical con Abraham Mateo, pues en la descripción del post se mencionó al cantante, así como un emoji de cinta de rodaje, lo cual hace suponer a los fans que se trata de un nuevo trabajo en conjunto. A pesar de los rumores, la artista ya no compartió más información acerca de la posible grabación.

Por su parte, el cantante Abraham Mateo subió a sus redes sociales una historia donde compartió la icónica imagen de Belinda, en la cual mencionó que se encuentra ansioso por revelar lo que hizo con la actriz en Madrid y donde también la etiquetó.

“Me encantaría decirle al mundo lo que hicimos este verano en Madrid…”, fue la descripción que empleo el artista al subir su publicación a Instagram.

Mientras algunos usuarios realizaron comentarios positivos acerca de la nueva apariencia de la intérprete de En el amor hay que perdonar y se mostraron emocionados por el próximo lanzamiento de la cantante en compañía con Abraham Mateo, otros fans pusieron divertidos comentarios donde se burlaban de la calvicie de Belinda.

“No dejaste ni las extensiones, reina”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

