Jugador del Manchester United acusado de intento de violación, golpes y lesiones

El jugador del Manchester United, Mason Greenwood, suspendido desde febrero por su club, fue acusado este sábado de “tentativa de violación”, y “golpes y lesiones”, anunció el ministerio fiscal británico.

Los magistrados precisaron que los cargos están relacionados con una sola víctima, y que el jugador de 21 años comparecerá por primera vez ante el tribunal el lunes.



A finales de enero, Greenwood, una de las grandes esperanzas del fútbol inglés, había sido detenido después de la publicación en redes sociales de imágenes y videos en los que una joven aparecía con el rostro ensangrentado y con contusiones en el cuerpo, con la mención “a todos los que quieren saber lo que Mason Greenwood me hace de verdad”.

Puesto en un primer momento bajo custodia policial preventiva, acusado de violación y agresión, fue puesto en libertad bajo control judicial a comienzos de febrero, y suspendido poco después por su club.

En la mañana de este sábado fue detenido por la policía del Gran Mánchester por violación de su control judicial, lo que provocó estas nuevas acusaciones y su regreso el lunes ante el tribunal.

Official #mufc statement: "Manchester United notes that criminal charges have been brought against Mason Greenwood by the Crown Prosecution Service. He remains suspended by the club, pending the outcome of the judicial process."

— UtdDistrict (@UtdDistrict) October 15, 2022