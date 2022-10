Cuatro reos muertos y decenas heridos en incendio en cárcel en plena oleada de protestas

Cuatro presos murieron en un incendio ocurrido la noche del sábado en Teherán en la prisión de Evin, indicó la autoridad judicial de la República Islámica, sacudida desde hace un mes por un amplio movimiento de protesta propiciado por la muerte de la joven Mahsa Amini.

El incidente en la prisión “no tiene nada que ver” con las manifestaciones en numerosos puntos del país por la muerte de Mahsa Amini, según la agencia oficial.

En la prisión de Evin se encuentran numerosas personas detenidas durante las protestas y, en general, presos políticos y de conciencia, así como extranjeros o binacionales, como la investigadora franco-iraní Fariba Adelkhah y el estadounidense Siamak Namazi.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3

— ian bremmer (@ianbremmer) October 15, 2022