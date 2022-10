VIDEO. El cantante Mikaben pierde la vida en pleno concierto en París

Este fin de semana el mundo de la música se conmocionó con una de las noticias más tristes para la industria, pues el cantante conocido como Mikaben falleció en la noche del sábado en pleno concierto en París en el regreso del grupo de compas Carimi.

Según las primeras investigaciones, Mikaben, que tenía 41 años, sufrió un infarto de miocardio agudo y cayó desplomado sobre el escenario a eso de las 23 horas y frente a más de 20 mil personas.

Fuentes revelaron que él actuaba en el Accor Arena de París durante su gira europea cuando sufrió un infarto. El artista cayó fulminado debido al ataque cardíaco y fue entonces cuando el público comenzó a alarmarse.

Tanto los médicos como sus compañeros de equipo, al ver la caída, acudieron rápidamente a atender al haitiano y a preocuparse por su estado de salud. Finalmente, los servicios sanitarios confirmaron la muerte del artista.

Haití lamenta la muerte de uno de sus artistas más reconocidos:

Su verdadero nombre era Michael Benjamin, nació en Puerto Príncipe, Haití en 1981 y era un reconocido cantante, compositor y fundador de la disquera Kon’beat Records. Su amor y pasión por la música lo llevaba en las venas, fue hijo del también artista Lionel Benjamin.

Saltó a la fama a principios de la década de los 2000 gracias a canciones como “Ou Pati” que muy rápido se convirtieron en éxito. Además, hizo colaboraciones con otras estrellas de la escena musical de su país como Alan Cave, DJ Michael y Carimi, con quienes cantó por última vez.

En sus redes sociales se definía como un “artista haitiano ecléctico”, pero fuera del escenario era un dedicado esposo y padre de familia.

A finales del 2020 se casó con Vanessa Fanfan y fruto de su relación nació una niña, aunque él ya tenía un hijo de una relación pasada. En agosto de este año anunciaron que se convertirían nuevamente en padres y esperaban con gran ilusión la llegada de su bebé.

Vanessa se dijo completamente destrozada y aunque agradece las muestras de cariño y las oraciones, ha pedido respeto para ella y su familia.

“Dios mío sé que no te equivocas y no nos darás lo que no podemos soportar, pero este dolor es muy pesado. Ayúdame por favor, no te cuestionaré pero me estoy ahogando en este dolor”, escribió.