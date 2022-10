¿Pruebas? Revelan fotos que sustentarían la denuncia contra Ricky Martin

En el programa mexicano Chisme No Like afirmaron que la conductora ‘La Comay‘ tiene fotografías que podrían comprometer a Ricky Martin y de este modo terminar con su carrera y reputación. El famoso boricua ha estado en el ojo del huracán desde que su sobrino, Deniss Sánchez, lo denuncio por acoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

El intérprete de “Vuelve” ha retomado su agenda laboral y el contacto con sus más de 17 millones de fans en redes sociales. En un video, el cantante comentó que todo se había tratado de una mentira y que ya había resuelto el problema con su sobrino.

Sin embargo, hace algunas semanas, Denis Martin brindó fuertes declaraciones donde dijo que su tío abusó de él cuando era un niño. Tanto los abogados de Ricky Martin como su hermano Daniel salieron a decir una vez más que el joven tiene problemas mentales que hacen que diga falsedades.

Ahora en el programa Chisme No Like afirmaron que la conductora ‘La Comay’ tiene fotografías que podrían comprometer a Ricky Martin y de este modo terminar con su carrera y reputación. Según trascendió, La Comay tendría fotos de Denis en aquel día del 2012 cuando acudió a ver al cantante a un concierto en New York y donde se habría consumado el hecho.

“Van a creerle a un personaje ficticio y que la mayoría de veces se equivoca”, “Pienso que todo es para difamar a Ricky Martin”, “Terrible lo que quieren hacerle a Ricky”, “Pobre Martin debe tirar más dinero para que lo dejen en paz”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

