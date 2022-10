Minnie West ingresa a centro psiquiátrico tras muerte de su mamá

La muerte de su madre dejó destruidas a sus hijas Camila y Minnie West y no han dudado en mostrar su dolor a través de publicaciones en redes sociales, donde le rinden homenaje y canalizan su tristeza.

A dos meses del trágico fallecimiento de Amparín Serrano , la creadora de Distroller , ambas no han podido recuperarse. “¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti”, lamentó Camila.

Los desgarradores mensajes de ambas han conmovido a sus seguidores y por eso la actriz decidió buscar ayuda profesional para reponerse de la ausencia de su madre. Amparo West Serrano, mejor conocida como Minnie West, decidió internarse en un hospital psiquiátrico con el fin de recuperarse.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días”, escribió la joven de 29 años.

La productora fomentó el bienestar emocional y demostró la importancia de priorizar la salud mental.

-->

“A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola!”, agregó.