Maripily Rivera se corona como la ganadora de La Casa de los Famosos 4

Luego de varias semanas y de una desgastante competencia, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos llegó a su final coronando a Maripily Rivera como la ganadora.

La modelo puertorriqueña logró sobrevivir todas las estrategias, el drama y el desgaste para llevar un gran premio en efectivo a su hogar, el cual disfrutará de muchas formas.

Ahora ella toma su lugar en el podio de los ganadores que han podido contar su gran premio de 200 mil dólares en efectivo, en todas las anteriores ediciones, en una votación donde el público la apoyó al 100 por ciento para llevarla hacia la victoria.

Esta edición del reality show fue la primera en tener en consideración a los otros integrantes como finalistas, es decir, al segundo y tercer lugar.

Por eso, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera respectivamente, también fueron favorecidos por las votaciones y lograron irse sin las manos vacías, ya que se llevaron un premio de 100 mil y 50 mil dólares.

Maripily Rivera podrá gozar de la fortuna conseguida por sobrevivir a una de las ediciones más tensas y competitivas de La Casa de los Famosos, y así unirse a Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson como las ganadoras del programa en su edición para Estados Unidos.

“Quiero abrazar a mi Isla y sentirlos. Saber cómo se han desbordado durante estos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí y, eliminación tras eliminación, decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora”, expresó.

Además de festejar con su gente deberá, la también empresaria cumplir con algunos compromisos con Telemundo.

“Esto es un triunfo para celebrarlo con mi gente, porque fue por ellos y por el compromiso que sentía hacia mi gente, que no me quité y me mantuve firme hasta el final siendo la mujer fuerte y real que todos ya conocen”, añadió.